Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım! İlhan Şeşen, "Neler Oluyor Bize"yi anlatmıştı

Türk müziğine sayısız hit kazandıran söz yazarı, besteci ve yorumcu İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Şeşen'in unutulmaz eserleri yeniden gündeme geldi. Usta sanatçı, 2002 yılında müzikseverlerle buluşturduğu "Neler Oluyor Bize?" albümüyle aynı adı taşıyan ve "Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım" dediğin parçanın hikayesini anlatmıştı.

Oyuncu kimlğiyle de dikkat çeken söz yazarı ve şarkıcı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. Kanser tedavisi gördüğü bilinen sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti. İlhan Şeşen'in ailesi, vefat haberini, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. (Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes)" mesajıyla duyurdu.

UNUTULMAZ ESERLER

'Ellerimde Çiçekler', 'Aşk Layık Olanda Kalmalı' ve 'Gördüğüme Sevidim' gibi unutulmaz parçalarda imzası bulunan İlhan Şeşen, 2002 tarihinde çıkardığı 'Neler Oluyor Bize' şarkısına dair dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

"POLİTİKAYI SEVMEDİĞİM İÇİN ŞARKIYI ÇEVİRDİM"

Mayıs 2023'te Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser veren İlhan Şeşen, Neler Oluyor Bize'nin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şarkının hikayesini dinleyicileriyle paylaşmıştı.

Şarkı sözlerini farklı bir duyguyla yazdığından bahseden sanatçı, "Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" diyerek, konukları gülümsetmişti.