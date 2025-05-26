Erol Evgin'den dikkat çeken İlhan Şeşen yorumu: "Büyük şok yaşadım" diyerek son telefon konuşmasını anlattı

Usta sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi sevenleri sosyal medyadan duyurdu. Şeşen’in 60 yıllık dostu Erol Evgin, TGRT Haber’e konuşarak hem üzüntüsünü dile getirdi hem de unutulmaz bir anısını paylaştı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı 76 yaşında vefat etti.

Ailesi, ünlü sanatçının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ünlü ismin yakın arkadaşı Erol Evgin TGRT Haber’e konuştu. Çok büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Evgin, Şeşen’le olan anısını da anlattı.

Erol, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: