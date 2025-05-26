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Erol Evgin'den dikkat çeken İlhan Şeşen yorumu: "Büyük şok yaşadım" diyerek son telefon konuşmasını anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi sevenleri sosyal medyadan duyurdu. Şeşen’in 60 yıllık dostu Erol Evgin, TGRT Haber’e konuşarak hem üzüntüsünü dile getirdi hem de unutulmaz bir anısını paylaştı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı 76 yaşında vefat etti.

Erol Evgin'den dikkat çeken İlhan Şeşen yorumu:

Ailesi, ünlü sanatçının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ünlü ismin yakın arkadaşı Erol Evgin TGRT Haber’e konuştu. Çok büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Evgin, Şeşen’le olan anısını da anlattı.

Erol Evgin'den dikkat çeken İlhan Şeşen yorumu:

Erol, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Çok çok üzüldüm. Rahatsızlığını biliyordum. 60 yıllık arkadaşımdı. Çok güzel şarkılara imza attı; eserleri uzun yıllar boyunca anılacak. En son onun "Sen Benim Şarkılarımsın" adlı şarkısını albümüme almıştım. Daha sonra bir konserde Ajda Pekkan’la birlikte söyledik. O şarkının kaydını İlhan'a da yolladım, çok hoşuna gitmişti. Sonra bir gece düzenlemişlerdi ama İstanbul’da olamadığım için katılamamıştım. En son telefonda konuştuk, moral vermişti bana... Hastalığının ağır olduğunu biliyorduk ama yine de bu kayıp benim için büyük bir şok oldu.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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