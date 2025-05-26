İlhan Şeşen'in o sözleri yeniden gündem oldu! "Birikimimi yemek zorunda kaldım" diyerek o dönemi anlattı

Kanser tedavisi gören 76 yaşındaki şarkıcı İlhan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevenlerini hüzne boğan haberi ailesi duyurdu. Şeşen’in 2021 yılında Sabah gazetesine verdiği, özgürlük ve sağlık sistemine dair sözlerinin yer aldığı röportajı vefatının ardından yeniden gündeme geldi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türk müziğinin ünlü isimlerinden olan ve seslendirdiği sayısız şarkıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen, 76 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcının vefat haberi, ailesi tarafından Şeşen’in sosyal medya hesabından yapılan duygusal bir paylaşımla duyuruldu.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri kullanıldı.

İlhan Şeşen’in 2021 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportaj, ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Röportajda şarkıcı, özgürlük ve sağlık sistemine dair düşüncelerini samimi bir dille paylaşmış, özellikle pandemi dönemine dair yorumları dikkat çekmişti. Şeşen’in sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

‘Pandemide zor günler geçirdiğinizi ve böyle giderse sokak şarkıcılığına başlayabileceğinizi söylemiştiniz bu konuda neler söylemek istersiniz?’ sorusuna İlhan Şeşen şu cevabı verdi:

İlhan Şeşen

"BEN HÜZÜNLÜ OLDUĞUMDA ŞARKI YAPAMAM"

“O açıklamayı yarı şaka yarı ciddi yapmıştım. Benim de bu sürece ne kadar dayanacağım belli değil anlamında söylemiştim. Geçmişteki birikimimi yemek zorunda kaldım. Şimdi konserler başladı ama bu şartlarda yarım yamalak oluyor. Zor dönemlerden geçtik. Eskiden plakçılar çarşısında yaygın bir söylem vardı 'Sanatçıyı aç bırakacaksın ki üretsin' diye. Bu yanlış ama şu da bir gerçek ki şarkılar sıkıntılardan doğuyor. Ben hüzünlü olmadığımda şarkı yapamam.”