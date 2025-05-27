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İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı! "Babamda en çok saygı duyduğum şey..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ailesi Instagram üzerinden duyurdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Kızı Melis Şeşen, törende basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve oyuncu kimliğiyle bilinen İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Şeşen’in ailesi tarafından Instagram üzerinden paylaşıldı.

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı!

TÖRENDE KIZI MELİS ŞEŞEN KONUŞMAKTA ZORLANDI

Şarkıcı için bugün saat 11.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte İlhan Şeşen, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı!

Magazin Burada'nın haberine göre, anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Şeşen’in kızı Melis Şeşen, basın mensuplarının sorularını cevaplarken gözyaşlarına hakim olamadı. “Çok bir şey konuşmadık ama en son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti. 4-5 gün kadar bir arada kalabildik” diyen Melis Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı!

“Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan biriydi. Babamda en çok saygı duyduğum şey buydu; hayalinin peşinden gidecek cesareti vardı.”

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı!

CENAZEYE TALAT BULUT DA KATILDI

İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen ise "Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik, her şey bitti gitti" dedi. 

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı!

Talat Bulut'un 'Annem' adlı dizide birlikte rol aldığı İlhan Şeşen'in veda töreninde bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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