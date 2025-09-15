88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Emre Keleş isimli çiftçi, ilçe merkezinde yapımına başladığı ahırda kullanılmak üzere su bulmak için sondaj yaptırdı.

88 metreye inildiğinde zeminde güçlü bir şekilde ham petrole benzeyen sıvı fışkırdı. Zeminden gelen tazyikle birlikte petrol olabileceği düşünülen sıvı 30 metre yüksekliğe kadar yükseldi.

Sıvıdan numuneler alınarak ilgili kurumlara gönderildi. Zaman geçtikçe siyah çıkan sıvı griye dönüşürken, saatte yaklaşık 80 ton çıktığı düşünülen sıvının su olduğu değerlendiriliyor. Keleş ise kuraklık yaşanan şu günlerde çıkan suya petrol kadar sevindiğini belirtti.

Emre Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YAKLAŞIK 30 METRE KADAR YÜKSELİYOR"

"Kendi arazimde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptım. Önce petrol gibi çıktı. Yaklaşık 14 saat siyah renkte fışkırdı. Şimdi griye döndü. Yaklaşık 30 metre kadar yükseliyor. Sondajı yapan bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ne olduğunu tam olarak biz de çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek."