Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti

88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta ineklerine içirmek içi su sondajı yapan çiftçi Emre Keleş, 88 metre derinliğe indiğinde gözlerine inanamadı. Önce siyah renkte fışkıran sıvıyı petrol sanan Keleş, sonrasında sıvının su olduğunu anladıklarını söyledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Emre Keleş isimli çiftçi, ilçe merkezinde yapımına başladığı ahırda kullanılmak üzere su bulmak için sondaj yaptırdı. 

30 METREYE KADAR YÜKSELDİ

88 metreye inildiğinde zeminde güçlü bir şekilde ham petrole benzeyen sıvı fışkırdı. Zeminden gelen tazyikle birlikte petrol olabileceği düşünülen sıvı 30 metre yüksekliğe kadar yükseldi.

PETROL ÇIKMIŞ KADAR SEVİNDİ

Sıvıdan numuneler alınarak ilgili kurumlara gönderildi. Zaman geçtikçe siyah çıkan sıvı griye dönüşürken, saatte yaklaşık 80 ton çıktığı düşünülen sıvının su olduğu değerlendiriliyor. Keleş ise kuraklık yaşanan şu günlerde çıkan suya petrol kadar sevindiğini belirtti.

88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti - 1. Resim

Emre Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YAKLAŞIK 30 METRE KADAR YÜKSELİYOR"

"Kendi arazimde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptım. Önce petrol gibi çıktı. Yaklaşık 14 saat siyah renkte fışkırdı. Şimdi griye döndü. Yaklaşık 30 metre kadar yükseliyor. Sondajı yapan bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ne olduğunu tam olarak biz de çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek."

Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için analiz sonuçları bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihiBeşiktaş, Orkun Kökçü için harekete geçti: TFF'ye başvuracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler bir daha bakıyor! Kanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyor - YaşamKanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyorAdana'da ilginç görüntü! Kuruyan baraja voleybol filesi kurdular - YaşamKuruyan baraja voleybol filesi kurdularYemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - YaşamBu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyorMeteoroloji haritayı yayınladı, Orhan Şen flaş tahminini paylaştı! Yaz sıcağında lapa lapa kar yağacak - YaşamYaz sıcağında lapa lapa kar yağacak!Üniversite öğrencileri geldi, ilçenin nüfusu ikiye katlandı! - Yaşamİlçenin nüfusu ikiye katlandı!Tarihin en çılgın saç dökülmesi çözümleri! Tavuk gübresi, gladyatör teri, muz karışımları… - YaşamTarihin en çılgın saç dökülmesi çözümleri! Tavuk gübresi, gladyatör teri, muz karışımları…
Sonraki Haber Yükleniyor...