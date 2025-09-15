Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim burs başvuruları başlıyor

Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim burs başvuruları başlıyor

Editör:
- Güncelleme:
Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim burs başvuruları başlıyor
Şirket Haberleri Haberleri

Nef Vakfı’nın ‘Yüksek Eğitim Bursu’ için başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencilerine burs desteğini sürdüren vakıf, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresinden online başvuruları kabul edecek. KYK bursu ve öğrenim kredisi almak ise başvuruya engel olmayacak.

Gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemeyi sürdüren Nef Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için burs başvurularını almaya başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrenciler, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

KYK bursu veya öğrenim kredisi almak başvuruya engel teşkil etmiyor. Başvurularda, 6 Şubat depreminde ailesini kaybedenler, kalıcı sağlık sorunları bulunanlar, ebeveyn desteği olmayanlar ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

2015’ten bu yana sosyal fayda üretmeye odaklanan Nef Vakfı, burs programı ile yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; gençlerin hayallerine ve potansiyellerine de yatırım yapıyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz burs sağlayan Vakıf, “Verdiğimiz kadar zenginiz” anlayışıyla hareket ediyor.

Başvuru kriterleri:

  • C Vatandaşı olmak
  • Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak
  • 4 yıllık lisans bölümlerinin 1.2.3 sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)
    Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.
  • Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması
"Krem" tartışmalarına son noktayı koydu! Serdar Ortaç'tan Canan Karatay iddialarına cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akven İnşaat, yeni projesi “Nexus” için ön talep sürecini başlattı - Şirket HaberleriAkven İnşaat, yeni projesi “Nexus” için ön talep sürecini başlattıSaruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20'nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı - Şirket HaberleriSaruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20'nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttıSarıyer Spor ile Sarıyer İçecek sponsorluk anlaşmasına imza attı - Şirket HaberleriSarıyer Spor ile Sarıyer İçecek sponsorluk anlaşmasına imza attıSakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşması - Şirket HaberleriSakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşmasıTIME Dergisi’nin 50 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre Turkcell, sektöründe Türkiye birincisi oldu - Şirket HaberleriTIME Dergisi’nin 50 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre Turkcell, sektöründe Türkiye birincisi olduZafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor:" Her Tane Bir Zafer Projesidir" - Şirket HaberleriZafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor:" Her Tane Bir Zafer Projesidir"
Sonraki Haber Yükleniyor...