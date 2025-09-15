Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EuroBasket 2025'e damga vurdu! Alperen Şengün: Daha büyük zaferler kazanacağız

Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "en iyi 5"ine seçildi. 23 yaşındaki oyuncu, turnuvanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, gümüş madalya kazandı. Turnuva boyunca müthiş bir performans sergileyen ve "en iyi 5"e seçilen Alperen Şengün, sosyal medya paylaşımıyla duygularını aktardı. 

"KAZANDIĞIMIZ EN DEĞERLİ ŞEY, ÜLKENİN HER BİREYİNİN KALBİNDE KAZANDIĞIMIZ YER"

Alperen Şengün'ün X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu yolculuk, sadece bir takımın değil, tüm Türkiye'nin yolculuğuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçası olmanın verdiği gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adımda, her zaferde, her kayıpta bir arada olduk, bir olduk.

Bizi izleyen, destekleyen vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Bugün belki o altın madalyayı takamadık ama kazandığımız en değerli şey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandığımız yerdir.

Bundan sonra da her maça, her turnuvaya aynı tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çıkacağım. Türkiye’nin basketboldaki yükselişi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım." 

