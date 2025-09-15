Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 15 Eylül'de Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara’da birçok ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "15 Eylül'de Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunu sorgulatıyor.

15 EYLÜL'DE ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi ( BAŞKENTEDAŞ ) günlük elektrik kesintilerini güncel olarak paylaşıyor. Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

Bugün Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintisinin gün içerisinde sona ermesi bekleniyor.