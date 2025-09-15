Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 15 Eylül'de Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara EDAŞ tarafından yapılan açıklamada bugün birçok ilçelerde elektrik kesintisi gerçekeleşecek. Kesintiler şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Peki, 15 Eylül'de Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 1 Eylül EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı...

Ankara’da birçok ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "15 Eylül'de Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunu sorgulatıyor.

15 EYLÜL'DE ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini güncel olarak paylaşıyor. Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
 
EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama için tıklayınız
 
Bugün Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintisinin gün içerisinde sona ermesi bekleniyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA!

