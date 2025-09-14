Çankaya'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi sorgula

Ankara'nın bazı ilçelerinde pazar günü yaşanan elektrik kesintisinin sebebi araştırılıyor. Ankara'da elektrikler neden kesik, Çankaya'da elektrikler ne zaman gelecek, Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ne? gibi sorulara cevaplar aranıyor. Peki Ankara'da elektrikler nerelerde kesildi, işte ayrıntılar...

İlgili Haber Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli sisteme geçiliyor

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NEDEN YOK?

14 Eylül Pazar günü Ankara genelinde elektrik kesintisi sebepleri araştırılıyor. Başkent EDAŞ konu ile ilgili yaptığı duyuruda elektrik kesintilerinin sebebini şebeke bakımı, yenileme ve arıza giderme çalışmaları olarak açıkladı.

ÇANKAYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

14 Eylül Pazar günü için Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplam 70 ayrı elektrik kesintisi kaydedildi. Bakım çalışmaları sabah 09:00’dan akşam 16:00’ya kadar sürecek. Kesinti bölgeleri arasında Prof. Doktor Ahmet Taner Kışlalı ve Şehit Remzi Kaplan Sokak yer alıyor. Yetkililer, arızaların farkında olduklarını ve enerjinin en kısa sürede sağlanacağını belirtti.

AZİZİYE VE BİRLİK MAHALLELERİNDE ELEKTRİK ARIZASI SON DURUMU!

Aziziye Mahallesi’ndeki Pilot, Piyade ve Willy Brand Sokak ile Birlik Mahallesi’ndeki Andreyev Karlov, Podgoritsa ve 428-465 arası sokaklarda şebeke arızaları meydana geldi. Enerji akışının sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, tüm arızaların çözümü için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

SANCAK VE YILDIZEVLER BÖLGELERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

Sancak Mahallesi ve Yıldizevler’de Turan Güneş, 514, 510 ve 509 sokaklar ile Ahatanhel Kirimskiy ve Kahire Sokak’ta kesintiler yaşanacak. Enerji dağıtım ekipleri, arızaların giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

AHLATLIBEL VE DODURGA'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Ahlatlıbel 1856 Sokak ve Dodurga’daki Çizgikent, Sebat, Güvengir ve Çağlayan Sokaklarda da elektrik akışı geçici olarak kesilecek. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.

Ankara'da yaşayan vatandaşların bu kesintiler yüzünden mağduriyet yaşamaması adına Başkent EDAŞ'a ait resmi web sitesi üzerinden kesinti sorgulama ekranı kullanması gerekiyor.