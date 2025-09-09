Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya karanlığa gömüldü: Her şey 5 saniyede oldu!

Almanya karanlığa gömüldü: Her şey 5 saniyede oldu!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Almanya karanlığa gömüldü: Her şey 5 saniyede oldu!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneydoğusunda geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.Polis, iki yüksek gerilim direğinin kundaklanmasıyla 43 bin hane ve 3 bin iş yerinin elektriksiz kaldığını, olayın siyasi nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı.

Berlin’in güneydoğusunda meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi, kenti adeta karanlığa gömdü. Polis, olayın siyasi nedenlerle gerçekleştirilen bir kundaklama saldırısı olabileceğini açıkladı.

Alman yetkililere göre saldırganlar, Königsheideweg bölgesinde iki yüksek gerilim direğini hedef aldı. İlk bulgular, kabloların benzin gibi yanıcı bir maddeyle ateşe verildiğini ortaya koydu.

POLİS: SİYASİ NEDENLERLE YAPILMIŞ OLABİLİR

Berlin Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Hedef alınan direkler ve kullanılan yöntemler, saldırının siyasi motivasyonlu olduğuna işaret ediyor” denildi. Soruşturma, Eyalet Kriminal Bürosu Devlet Güvenliği Birimi tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, saldırganların hangi siyasi gruba bağlı olduklarının henüz belirlenemediğini duyurdu.

BERLİN GECESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kesinti nedeniyle 43 bin hane ve 3 bin iş yeri elektriksiz kaldı. İki bakım evindeki hastalar hastanelere nakledildi. Polis, Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal ve Oberschöneweide bölgelerinde trafiği yönlendirmek zorunda kaldı.

Trafik ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda nöbet tuttu. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, S-Bahn trenleri çalışmaya devam etti. Ancak istasyonlardaki hoparlörler, ekranlar ve bilet makineleri hizmet dışı kaldı.

CEP TELEFONU ŞEBEKESİ VE İNTERNET DE ETKİLENDİ

Polis, X platformundan yaptığı açıklamada, “Elektrik kesintisi nedeniyle mobil ve sabit hat bağlantıları da kesintiye uğrayabilir. Acil durumlarda en yakın polis karakoluna veya itfaiyeye başvurun” uyarısında bulundu.

YANGIN SAATLERCE SÜRDÜ

Olay saat 03.00’te başladı. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alabildi. Ancak direklerdeki kalın kablolar ağır hasar gördü.

İtfaiye sözcüsü, “Kesinti uzun sürebilir, daha kötüye hazırlıklı olmalıyız” dedi.

ALMANYA'DA BENZERİ 2019'DA YAŞANMIŞTI

Stromnetz Berlin yetkilileri, olayın 2019 yılında Köpenick’te yaşanan büyük arıza ile karşılaştırılabilir olduğunu söyledi. O dönemde 30 binden fazla hane ve 2 bin iş yeri elektriksiz kalmış, kesinti 30 saat sürmüştü.

Kaynak: Dış Haberler
Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?Domenico Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında? Çalıştırdığı takımlar merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya ne olduğuna kitlendi! Rusya’nın kritik altyapısı hacklendi: Yakıt ve Telekom ağları çöktü - DünyaTelekom ağları çöktü!Trump inkar edip yalanlamıştı! İmzalı mektup gün yüzüne çıktı - Dünya''Ben resim çizmem'' deyip yalanlamıştı...Nepal’de protestolar kontrolden çıktı: Başbakanlık Sarayları ateşe verildi! Başbakan istifa etti - DünyaBaşbakanlık Sarayları ateşe verildiUyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdi - DünyaUyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdiRomanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı - DünyaAvrupa ülkesi Türkiye’den korvet alıyor!Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı - Dünya22 yıl boyunca kalçasına saplı halde yaşamış
Sonraki Haber Yükleniyor...