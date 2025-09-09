Almanya karanlığa gömüldü: Her şey 5 saniyede oldu!

Berlin’in güneydoğusunda meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi, kenti adeta karanlığa gömdü. Polis, olayın siyasi nedenlerle gerçekleştirilen bir kundaklama saldırısı olabileceğini açıkladı.

Alman yetkililere göre saldırganlar, Königsheideweg bölgesinde iki yüksek gerilim direğini hedef aldı. İlk bulgular, kabloların benzin gibi yanıcı bir maddeyle ateşe verildiğini ortaya koydu.

POLİS: SİYASİ NEDENLERLE YAPILMIŞ OLABİLİR

Berlin Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Hedef alınan direkler ve kullanılan yöntemler, saldırının siyasi motivasyonlu olduğuna işaret ediyor” denildi. Soruşturma, Eyalet Kriminal Bürosu Devlet Güvenliği Birimi tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, saldırganların hangi siyasi gruba bağlı olduklarının henüz belirlenemediğini duyurdu.

BERLİN GECESİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kesinti nedeniyle 43 bin hane ve 3 bin iş yeri elektriksiz kaldı. İki bakım evindeki hastalar hastanelere nakledildi. Polis, Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal ve Oberschöneweide bölgelerinde trafiği yönlendirmek zorunda kaldı.

Trafik ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda nöbet tuttu. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, S-Bahn trenleri çalışmaya devam etti. Ancak istasyonlardaki hoparlörler, ekranlar ve bilet makineleri hizmet dışı kaldı.

CEP TELEFONU ŞEBEKESİ VE İNTERNET DE ETKİLENDİ

Polis, X platformundan yaptığı açıklamada, “Elektrik kesintisi nedeniyle mobil ve sabit hat bağlantıları da kesintiye uğrayabilir. Acil durumlarda en yakın polis karakoluna veya itfaiyeye başvurun” uyarısında bulundu.

YANGIN SAATLERCE SÜRDÜ

Olay saat 03.00’te başladı. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alabildi. Ancak direklerdeki kalın kablolar ağır hasar gördü.

İtfaiye sözcüsü, “Kesinti uzun sürebilir, daha kötüye hazırlıklı olmalıyız” dedi.

ALMANYA'DA BENZERİ 2019'DA YAŞANMIŞTI

Stromnetz Berlin yetkilileri, olayın 2019 yılında Köpenick’te yaşanan büyük arıza ile karşılaştırılabilir olduğunu söyledi. O dönemde 30 binden fazla hane ve 2 bin iş yeri elektriksiz kalmış, kesinti 30 saat sürmüştü.