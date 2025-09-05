Trump ve Vance’in telefonları hacklendi! Çin’den ABD'ye görülmemiş siber saldırı

Dünya, Çin kaynaklı devasa bir siber saldırı skandalıyla sarsıldı. Salt Typhoon adı verilen saldırının, 80’den fazla ülkeyi hedef aldığı ve neredeyse her Amerikalının kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği açıklandı.

ABD ve İngiltere’nin ortak duyurusunda, Çin hükümeti destekli hackerların telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı gibi kritik alanlara yıllarca sızdığı ortaya çıktı.

Çinli hackerlar daha önce Marriott International, sağlık sigortacıları ve hükümetin güvenlik izni dosyalarını tutan ABD Personel Yönetimi Ofisi gibi Amerikan şirketlerini hedef almıştı. 2021 yılında Biden yönetimi, Çin hükümetini yaygın olarak kullanılan Microsoft e-posta sistemlerini ihlal etmekle suçladı.

FBI: HİÇBİR AMERİKALI KURTULMUŞ OLAMAZ FBI’da üst düzey görevlerde bulunmuş siber güvenlik uzmanı Cynthia Kaiser, saldırının boyutunu şu sözlerle özetledi: “Bu kampanyanın genişliği göz önüne alındığında, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulduğunu düşünemiyorum.” Yetkililer, hackerların ABD’deki 6’dan fazla büyük telekom şirketine sızdığını ve telefon görüşmeleri ile şifrelenmemiş mesajları takip edebildiğini belirtti.

TRUMP VE ÜST DÜZEY İSİMLER DE HEDEFTEYDİ

Salt Typhoon saldırısının en çarpıcı yönlerinden biri, hedefler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında kullandığı telefonların da bulunması oldu.

Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance ve çok sayıda Demokrat politikacının da hedef alındığı kaydedildi.

İngiliz yetkililer, hackerların ağlardaki eski güvenlik açıklarını kullandığını iddia etti.

SENATO'DAN UYARI: TELEFONLAR BİLE GÜVENDE DEĞİL

Senato İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Virginia Senatörü Mark Warner, bilgisayar korsanlarının telefon konuşmalarını dinleyebildiğini ve şifrelenmemiş metin mesajlarını okuyabildiğini söyledi.

ÇİN'İN KÜRESEL CASUSLUK AĞI

İddialara göre saldıralar en az 2019’dan bu yana sürüyor. Hackerların üç Çin merkezli teknoloji şirketiyle bağlantılı olduğunu öne sürüldü.

Eski CIA yetkilisi Jennifer Ewbank, “Salt Typhoon birçok yönden yeni bir sayfa açıyor. Çin, sabırlı ve devlet destekli bir şekilde 80’den fazla ülkenin altyapısına yerleşmiş durumda” dedi.

BATI'DAN ORTAK KINAMA

İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya ve Finlandiya da Çin’i hedef alan sert bildiriyi imzaladı.

Washington’un siber güvenlik sorumlusu Anne Neuberger, Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, “Bu olay, Çin’in dijital savaş alanında hakimiyet kurmak için pozisyon aldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.