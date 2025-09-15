Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor

15 Eylül 2025 Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici karşısına geçecek. Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez gibi isimlerin yer aldığı aksiyon filmi ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NE?

Suça karışmış olan ekip, suçtan uzaklaşıp normal hayatlarına dönmeye karar verir. Dom ve Letty evlenip balayına çıktı. Brian ile Mia ise emekli olur.

Ancak gizemli Chipper, Dom'u yeniden suça sürükleyerek onu sevdiklerinden koparır. Dom'u kurtarmanın tek yolu ise, eskiden ekibinin onun peşinden düşmesidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Kurt Russell - Frank Petty

Jason Statham - Deckard Shaw

Charlize Theron - Cipher

Elsa Pataky - Elena Neves

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Tego Calderon - Tego Leo

Don Omar - Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Universal, Ocak 2016 yılında Küba'da çekim izni almıştır. Temel çekimler 14 Mart'ta İzlanda'da başladı. Nisan'da Havana'ya taşındı.

Daha sonra Akranes, Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da sürdü. Ayrıca bir kısmı Atlanta ve New York'ta da çekildi.