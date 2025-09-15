Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor

Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturduğu Fast and Furious serisinin 8. filmi bu akşam yayınlanacak. 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmini izlemek isteyenler filmle ilgili detayları araştırıyor.

15 Eylül 2025 Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici karşısına geçecek. Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez gibi isimlerin yer aldığı aksiyon filmi ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. 

Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor - 1. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NE?

Suça karışmış olan ekip, suçtan uzaklaşıp normal hayatlarına dönmeye karar verir. Dom ve Letty evlenip balayına çıktı. Brian ile Mia ise emekli olur.

Ancak gizemli Chipper, Dom'u yeniden suça sürükleyerek onu sevdiklerinden koparır. Dom'u kurtarmanın tek yolu ise, eskiden ekibinin onun peşinden düşmesidir. 

Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor - 2. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Kurt Russell - Frank Petty
Jason Statham - Deckard Shaw
Charlize Theron - Cipher

Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor - 3. Resim

Elsa Pataky - Elena Neves
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Tego Calderon - Tego Leo
Don Omar - Rico Santos
Helen Mirren
Kristofer Hivju
Scott Eastwood

Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara geliyor - 4. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Universal, Ocak 2016 yılında Küba'da çekim izni almıştır. Temel çekimler 14 Mart'ta İzlanda'da başladı. Nisan'da Havana'ya taşındı.

Daha sonra Akranes, Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da sürdü. Ayrıca bir kısmı Atlanta ve New York'ta da çekildi.

