Tatil keyfi kabusa döndü: Venedik ayaklandı! Yaka paça sınır dışı edildiler

İngiliz bir çiftin Venedik’teki tatili, yasak olan Büyük Kanal’a atlamaları sonucu kabusa döndü.

ŞEHRİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Yaşları 35 ve 25 olan turist çift, gondolcular tarafından fark edilerek polise şikayet edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişi başı 390 sterlin para cezası keserken çiftin 48 saat içinde şehri terk etmeleri istendi.

Yetkililer, Venedik’teki kanallara girmenin yasak olduğunu bir kez daha vurgularken, motorlu tekne ve gondolların gezdiği turistik nehirde yüzmenin son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

''VENEDİK DISNEYLAND DEĞİL''

Olay, yerel halk arasında sık sık gündem olan "Venedik Disneyland değil" tartışmalarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Bir grup vatandaş, İngiliz çifte verilen cezanın çok düşük olduğunu söylerken, bir kişi "Cezalarını ödeyene kadar hapis cezasına çarptırılmalılar.'' önerisinde bulundu.

Aslında bu, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce de birçok turist kanallara atlayarak tepki çekmişti. 2023'te bir turist üç katlı bir binadan kanala atlamış, 2016'da ise bir Yeni Zelandalı köprüden atladıktan sonra su taksisine çarpıp ağır yaralanmıştı. 2020'de iki Alman turist Rialto Köprüsü altında yüzdükleri için ceza almıştı.