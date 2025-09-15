Fakirlik belgesi nasıl alınır, ücretli mi? Başvuru şartları merak ediliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fakirlik belgesi maddi durumu iyi olmayanların e- devlet yada muhtara başvurarak aldıkları bir belgedir. Fakirlik belgesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar fakirlik belgesi nasıl alınır, ücretli mi, kimler başvurabilir, nelerde kullanılır? diye araştırıyor. İşte fakirlik belgesi ile ilgili detaylar...

Fakirlik belgesi nedir, ne işe yarar, kimlere verilir, nerelerde geçerlidir? gibi sorular çokça araştırılmaya başladı. Fakirlik belgesi ile ilgili merak edilenleri bu haberde derledik. Bilindiği gibi bu belge maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç vatandaşlarımız için geçerlidir. Nasıl alınacağı ve aranan şartlar soruşturuluyor. İşte fakirlik belgesi hakkında bilinmesi gerekenler...

FAKİRLİK BELGESİ NEDİR? 

Fakirlik belgesi, muhtaçlık yada fakirlik kağıdı olarak bilinen resmi bir belgedir. 

FAKİRLİK BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Hanelerinde çalışan olmayan, herhangi bir geliri bulunmayan, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilir. Fakirlik belgesi sayesinde sosyal yardımlardan faydalanılır. Tabi bu belgeyi alabilmek için bir takım şartlar gereklidir. 

FAKİRLİK BELGESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak.

Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmak.

Hane gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden az olması.

Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak.

Üzerine kayıtlı taşınmaz mal, araç, gelir getirici mülk bulunmaması.

SGK’dan herhangi bir maaş ya da yardım almıyor olmak.

FAKİRLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Fakirlik belgesi, başvuran kişinin ikamet ettiği yerdeki muhtarlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ya da bazı durumlarda belediyelerin sosyal hizmet birimleri üzerinden alınmaktadır. Genelde vatandaşlar bu belgeyi almak için muhtara gider. Öte yandan e-devletten de başvurulabilir. İşte ayrıntılar... 

MAHALLE MUHTARLIĞI

Genellikle basit sosyal yardım başvuruları için kullanılır.
Muhtar, kişinin gelir durumunu bilir ve belge düzenler.
Nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgesi yeterlidir.

KAYMAKAMLIK BÜNYESİNDEKİ SYDV'LER

Devlet destekli yardımlar için geçerli olan fakirlik belgesi buradan alınır.
Başvuru dosyası açılır, hane ziyareti ve sosyal inceleme yapılır.
Belge detaylı şekilde düzenlenir.

