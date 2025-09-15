Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şehir hayatını bir kenara bırakarak doğal yaşamı tercih eden Işık çifti, Van'a yerleşerek arıcılık yapmaya başladı. Devletten aldıkları destekle işi büyüten aile, kovan sayısını 3 yılda 350'ye çıkardı. Kovanlardan yılda ortalama 2,5 ton bal alan çift, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Kent yaşamını bırakarak Van'ın Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen 4 çocuk sahibi Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten destek alarak arıcılığa başladı. 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkaran çift, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 1. Resim

YILDA ORTALAMA 2,5 TON BAL ALIYORLAR

Kente 120 kilometre mesafedeki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının destek programına başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

Kovanlarından yılda ortalama 2,5 ton bal alan çift, ürünlerini kentte kahvaltı salonu işletenlere ve il dışından sipariş edenlere satıyor.

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren çift, çocuklarının da yardımıyla bu yıl üretilen balın hasadını yapmaya başladı. İşlerini büyütmelerine rağmen siparişleri yetiştiremeyen çift, kovan sayısını artırarak arıcılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor.

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 2. Resim

"GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Üreticilerin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyleyen Aysel Işık, doğal koşullarda organik bal ürettiklerini belirtti.

Işık, "Bal hasadına başladık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Katkısız ve şekersiz organik bal üretiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Güzel dönüşler alıyoruz. Siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 3. Resim

"DOĞAL ORTAMDA ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTÜYORUZ"

Organik üretim yaptıkları için yoğun talep aldıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Arılar çocuklarımın da ilgisini çekiyor. Onların bu mesleği öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Arıların bakımını birlikte yapıyoruz. Şehir hayatını bırakmanın pişmanlığını yaşamıyoruz. Buranın havası çok güzel. Doğal bir ortamda çocuklarımızı büyütüyoruz. Şehir dışından, kahvaltı salonlarından, tanıdıklarımızdan hasat başlamadan sipariş alıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz."

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 4. Resim

"BU YIL YÜKSEK VERİM ALMAYI BEKLİYORUZ"

Devletten aldığı destekle arıcılık yapmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kamil Işık ise bu yılın ilk hasadını eşi ve çocuklarıyla yaptığını belirtti.

Kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşıp baba mesleği arıcılığa başladıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Devlet desteğiyle arıcılığa başladık. Kovan sayısını artırdık. Bal hasadı mesaimiz başladı. Siparişlerimiz var. Bu yıl yüksek bir verim almayı bekliyoruz. Doğal bir ortamda yaşamanın, üretim yapmanın, şehrin gürültüsünden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşim ve çocuklarımla arıların bakımını yapıyoruz. Çocuklarımın bu mesleği öğrenmelerini istiyorum. Elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyor, çocuklarımızı okutuyoruz. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun."

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 5. Resim

"ARICILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENİYORUM"

Anne ve babasına yardımcı olan 13 yaşındaki Kenan Işık da "Annem, babam ve kardeşlerimle arılara bakıyoruz. Hasadımız başladı. Elde ettiğimiz balı satıyoruz. Arıcılığı anne ve babamdan öğreniyorum. Güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

6 yaşındaki Asima Işık, "Kardeşlerimle maske takarak arıların içine giriyoruz. Anneme, babamıza yardım ediyoruz. Arıları seviyoruz. Bize zarar vermiyorlar. Peteklere dokunuyoruz. Bal yemeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 6. Resim

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 7. Resim

Şehirden doğaya kaçıp yeni iş kurdular! Yılda 2,5 ton üretip siparişlere yetişemiyorlar - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yüzde 30 zam kararı sonrası taksiciler kuyruğa girdi! Araçlarda tarife düzeltmesi yapıldıFakirlik belgesi nasıl alınır, ücretli mi? Başvuru şartları merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bütçeden sevindiren haber! Ağustosta 96,7 milyar TL fazla verildi - EkonomiBütçeden sevindiren haber! 96,7 milyar TL fazla verildiKayseri'de mide bulandıran görüntü! Tam 1,5 ton ele geçirildi, hepsi imha edildi - EkonomiAhırdan çıkanlar mide bulandırdıİstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam! Tam bilet 35 lira oldu - Ekonomiİstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam! Tam bilet 35 lira olduTillo'da kadınlar bir ilke imza attı: Kendi temizlik malzemelerini kendileri üretiyorlar - EkonomiTillo'da kadınlar bir ilke imza attı: Kendi temizlik malzemelerini kendileri üretiyorlarAfetzede kadınların emeğiyle yapıldı! Kış aylarında sofraları süslüyor - EkonomiKış aylarında sofraları süslüyor! Kavanozu 250 TLKirada oturanlar dikkat! Ev sahibinin IBAN oyununu yargı bozdu - EkonomiEv sahibinin IBAN oyununu yargı bozdu
Sonraki Haber Yükleniyor...