Van'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Van'ın Çaldıran ilçesinde akraba olan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Van'ınÇaldıran ilçesinde bulunan Uzunyol Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kavgada Abidin Yaman isimli şahıs hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
