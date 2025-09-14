Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Van'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Van'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van&#039;da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Van, Çaldıran, Silahlı Kavga, Ölü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Çaldıran ilçesinde akraba olan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Van'ınÇaldıran ilçesinde bulunan Uzunyol Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kavgada Abidin Yaman isimli şahıs hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

Kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllardır süren gerginlik Türkiye’nin arabuluculuğuyla bitti! Libya’da tarihi anlaşmaAnkara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kediyi kurtarmak isterken ölümden döndü! Avcılar'da film gibi anlar - 3. SayfaKediyi kurtarmak isterken ölümden döndüTutuklanan şahıstan kameralara ilginç sözler! Öpücük atarak "Zeki Müren'e selam" dedi - 3. SayfaÖpücük atarak "Zeki Müren'e selam" dediAdana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde - 3. SayfaAdana'da orman yangını! Ekipler olay yerindeKuzuların sesiyle irkildi, manzarayı görünce dehşete uğradı! Başıboş sokak köpekleri önüne gelene saldırdı - 3. SayfaBaşıboş sokak köpeği dehşeti: 6 kuzu telef olduYunanistan'a kaçacaklardı! 8 FETÖ üyesi yakayı ele verdi - 3. SayfaYunanistan'a kaçacaklardı! 8 FETÖ üyesi yakalandıKavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...