Haberler > 3. Sayfa > Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van'da esrarengiz ışık

Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van'da esrarengiz ışık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van&#039;da esrarengiz ışık
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ve esrarengiz bir ışık, halk arasında merak konusu oldu. Şaşkın bakışlar arasında gökyüzünü izleyen halk, cep telefonuyla da o anları görüntüledi.

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan parlak ışık, kısa süreliğine de olsa kent sakinlerinin dikkatini çekti. Bir anda beliren ışık, özellikle şehir merkezinde gökyüzünü izleyen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van'da esrarengiz ışık - 1. Resim

ŞAŞIRTAN MANZARA

Yaklaşık birkaç dakika boyunca görülebilen ışık ardından yavaşça kaybolurken, o anlara tanık olan bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kkimileri cep telefonlarıyla ışığı görüntülemeye çalışırken, gizemli ışığın ne olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı. Bölge halkı bu tür olayların Van semalarında zaman zaman yaşandığını da vurguladı.

