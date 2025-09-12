Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van'da esrarengiz ışık

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan parlak ışık, kısa süreliğine de olsa kent sakinlerinin dikkatini çekti. Bir anda beliren ışık, özellikle şehir merkezinde gökyüzünü izleyen vatandaşlar tarafından fark edildi.

ŞAŞIRTAN MANZARA

Yaklaşık birkaç dakika boyunca görülebilen ışık ardından yavaşça kaybolurken, o anlara tanık olan bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kkimileri cep telefonlarıyla ışığı görüntülemeye çalışırken, gizemli ışığın ne olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı. Bölge halkı bu tür olayların Van semalarında zaman zaman yaşandığını da vurguladı.