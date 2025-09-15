Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? Avukatından ilk açıklama

CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davanın 24 Ekim'e ertelenmesi sonrası partide hareketlilik sürüyor.

Bugüne kadarki süreçte sessizliğini koruyan CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Çelik, süreçle ilgili Kılıçdaroğlu'nun neden sessiz kaldığını açıkladı.

Avukat Celal Çelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mutlak butlan davası gündeminde değil çünkü bu dava onun tarafından açılmadı. Genel başkan net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

Hiçbir açıklama yapmayacak davayla ilgili. Zira bizim bu davalarla ilgimiz yok. Sayın genel başkana yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz."