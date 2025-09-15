Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük’te yapılan kazılarda, Tunç Çağı’na tarihlenen önemli buluntular ortaya çıktı.

4500 YILLIK KEŞİF!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldığını ifade etti.

BAKAN ERSOY: EŞSİZ İPUÇLARI SUNUYOR

"Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı." diyen Ersoy, "Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor." açıklamasında bulundu.

Açıklamasına "Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor." diyerek devam eden Bakan Ersoy, "Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Ersoy, "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

Öte yandan, Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.