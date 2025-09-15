Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tavşanlı Höyük'te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu

Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu

Kültür - Sanat Haberleri

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük’te yürütülen kazılarda 4 bin 500 yıl öncesine ait mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idolün, döneme dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük’te yapılan kazılarda, Tunç Çağı’na tarihlenen önemli buluntular ortaya çıktı.

Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu - 1. Resim

4500 YILLIK KEŞİF!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldığını ifade etti.

Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu - 2. Resim

BAKAN ERSOY: EŞSİZ İPUÇLARI SUNUYOR

"Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı." diyen Ersoy, "Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor." açıklamasında bulundu.

Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu - 3. Resim

Açıklamasına "Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor." diyerek devam eden Bakan Ersoy, "Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Ersoy, "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

Tavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu - 5. Resim

Öte yandan, Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.

 

