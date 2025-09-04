Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Artvin programı kapsamında Ardanuç ilçesini ziyaret eden Bakan Ersoy, doğal yapısıyla dikkat çeken Cehennem Deresi Kanyonu'nu yerinde inceledi.

Bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması beklenen kanyonda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, kanyonun turizme kazandırılması için yapılabilecek projeleri değerlendirdi.

CEHENNEM DERESİ KANYONU ZİYARETE AÇILACAK

Dik kayalık yapısı, derin vadi oluşumu öne çıkan kanyonun, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde doğallığı korunarak ziyarete açılması hedefleniyor.

 

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 1. Resim

Bakan Ersoy'a ziyareti sırasında Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 2. Resim

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 3. Resim

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 1. Resim

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 2. Resim

Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısıŞampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısıValiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi - GündemValiyle öğretmen arasında duygusal diyalogŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - GündemŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha! - GündemAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!CHP kongrelerine iptal kararı! Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir... - Gündemİstanbul'un 5 ilçesinde kongreler iptal!Samsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu - GündemSamsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu
Sonraki Haber Yükleniyor...