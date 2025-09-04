Turizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda

Artvin programı kapsamında Ardanuç ilçesini ziyaret eden Bakan Ersoy, doğal yapısıyla dikkat çeken Cehennem Deresi Kanyonu'nu yerinde inceledi.

Bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması beklenen kanyonda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, kanyonun turizme kazandırılması için yapılabilecek projeleri değerlendirdi.

CEHENNEM DERESİ KANYONU ZİYARETE AÇILACAK

Dik kayalık yapısı, derin vadi oluşumu öne çıkan kanyonun, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde doğallığı korunarak ziyarete açılması hedefleniyor.

Bakan Ersoy'a ziyareti sırasında Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.