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Doğa harikasına turnike kapı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğa harikasına turnike kapı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de yer alan Cehennem Deresi Kanyonu'na koyulan turnike kapı tepkilere neden oldu. Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden olan kanyonu ziyaret edenler, kapıyı görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Cehennem Deresi Kanyonu’nun alt tarafında bulunan girişe konulan turnike, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal Sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme kazandırılması amacıyla, Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda bir çalışma başlatılmıştı. “Cehennem Deresi’nde Cennet Yaşanıyor” adlı proje, bazı vatandaşlardan olumlu not alırken, kanyonun girişine konulan turnike hem tepki çektirdi, hem de esprilere neden oldu.

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ZİYARETÇİLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

Kanyonun alt bölümü, yol kenarında ve ulaşımı kolay bir noktada bulunuyor. Girişe konulan turnike, ziyaretçilerin güvenliği açısından gece kapatılıp gündüz yeniden açılıyor. Ancak doğal Sit alanı ve yapısına uygun görülmeyen turnike, bazı vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Karadeniz turu kapsamında Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye gelen Ömer Göktemir, “Aslen Artvinliyim, eşim de buraları görmek istedi. Karadeniz turuyla buralara geldik. Karadeniz’in hemen hemen her noktasını gezdik, sırada Ardanuç vardı. Ardanuç'ta da bu kanyonu çok merak ediyorduk. Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş diye duyduk. İnşallah içeri girdiğimizde bizi yormaz ve güzel bir gezi olur. Turnikenin yapılmış olmasını doğru bulmuyorum. Eğer yapılacaksa, birinin orada durması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca eserin bu şekilde var olması da pek hoş olmamış” ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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