Dünyada bir ilk! ABD subayları Rus tatbikatına katıldı: Masadan 'Türkiye' sürprizi çıktı

Dünyada bir ilk! ABD subayları Rus tatbikatına katıldı: Masadan 'Türkiye' sürprizi çıktı






Dünyada eşi görülmemiş bir gelişme yaşandı. Rusya ile Belarus’un ortak düzenlediği “Zapad-2025” tatbikatına ilk kez ABD subayları katıldı. Uluslararası gündeme bomba gibi düşen tatbikatta, Türkiye’nin de izleyici ülkeler arasında yer alması büyük sürpriz olarak kaydedildi. Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Amerikalı subaylara “Merak ettiğiniz her şeyi görebilir, istediğiniz herkesle konuşabilirsiniz” diyerek kapıları açtı.

Rusya ile Belarus’un ortak düzenlediği “Zapad-2025” savaş oyunlarına, ABD’li askeri yetkililerin de sürpriz şekilde katılması uluslararası gündeme bomba gibi düştü. 

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Amerikalı subaylara doğrudan hitap ederek, “Sizin için ilginç olan her şeyi göstereceğiz. Ne isterseniz, gidip görebilir, insanlarla konuşabilirsiniz.” dedi.

NATO ÜYELERİ ARASINDA TÜRKİYE DE VARDI

Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tatbikatı izleyen 23 ülke temsilcisi arasında Türkiye ve Macaristan da yer aldı. Bakanlık, “Zapad-2025 tatbikatının bir başka gününün sabahının nasıl başlayacağını kim tahmin edebilirdi?” ifadesiyle bu sürprizi duyurdu.

WASHİNGTON-MİNSK YAKINLAŞMASI

ABD’li subayların sahada bulunması, Moskova’nın Ukrayna işgalinde en yakın müttefiki olan Belarus ile Washington arasında son dönemde gözlenen “yumuşamanın” en somut işaretlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz hafta Trump’ın temsilcisi John Coale, Minsk’te Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Görüşmenin ardından Lukaşenko, 52 tutukluyu serbest bıraktı. ABD ise karşılığında, Belarus’un ulusal havayolu şirketi Belavia’ya yönelik yaptırımları hafifletti ve Boeing uçakları için parça alımına izin verdi.

TRUMP'IN HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Belarus’ta kapalı olan ABD büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı ve ekonomik-ticari ilişkileri canlandırmak istediği aktarıldı. Coale, Trump’ın Lukaşenko’ya el yazısıyla dostane bir mektup gönderdiğini de açıkladı.



