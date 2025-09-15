Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 15 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorularına cevap aranıyor. 15 Eylül 2025 haftanın ilk günü yarışmanın puan durumu merak konusu oldu.

Yarışmaya görümcesiyle beraber katılan Zerrin'in anlattıkları hem yarışmacıları hem de seyircileri şaşkına çevirdi. Kendisinden yaşça büyük biriyle evlendiği söyleyen Zerrin dikkat çekmeyi başardı.

15 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta programında bugün Sebzeli Abant Kebabı için gelinler mutfağa girdi. Haftanın ilk gününde hangi gelinin en yüksek puanı alarak birinci olacağı merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Zehra ve Sueda arasında 15 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmamıştır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EYLÜL 2025

Gelinlerin hazırladığı yemekler, kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin birinci olarak çeyrek altının sahibi oluyor. Cuma günü ise haftanın en yüksek puanını alan gelin 10 bileziğin sahibi oluyor.

Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekildedir:

Zerrin: -

Tuğba: -

Hanife: -

Miyase: -