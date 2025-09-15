Japonlar kapıda bekliyor! Üretici işçi bulamıyor... Geçen yıl 150 liraydı

Altın sarısı rengi, aroması ve içinde barındırdığı tadı ile özellikle Japonlar tarafından büyük rağbet gören ve suşi yemeğinde kullandıkları Gökova susamında iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle bu yıl rekolte geçtiğimiz yıllardan daha fazla bekleniyor.

Gökova Körfezinden esen iyotlu rüzgar ile aroması daha da artan Gökova susamında hasat sabah erken saatlerde başlarken, üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Susam üreticileri, dönüşümlü olarak hasat yaparak ürün elde ettiklerini belirtiyor.

HASAT, AĞUSTOS-EYLÜL AYLARINDA

Sulama yapılmayan, gübre verilmeyen tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen Gökova susamında söküm çalışmaları ağustos ayının 10'unda başlıyor ve eylül ayının ortalarına kadar sürüyor. Tarladan elle sökülen susam fideleri düzgün bir şekilde istiflendikten sonra güneşte kuramaya bırakılıyor.

Gökova'nın susamında en önemli kısım ise kurumaya bırakılan altın sarısı susamların yuvalarından çıkarılması ile başlıyor. Susamlar bu aşamada da yine elle silkelenerek rüzgarın da etkisi ile hasadı yine tarlada yapılıyor.

"İŞÇİ SIKINTISI YAŞIYORUZ"

İşçi bulmakta zorlandıklarını belirten susam üreticisi Ayşe Akyüz konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bu sene bilmiyorum. Aslında bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor bence"

"JAPONLAR ALIYOR"

Gökova susamının en büyük taliplisinin Japonlar olduğunu belirten Adem Akyüz ise "Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Tacirler geldiği zaman birinci susam derler. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Japonya'ya gidiyor. Bizim buranın susamı her yere gidiyor. Japonlar balığın üstüne kullanıyorlar. Suşinin üzerinde kullanıyorlar." diye konuştu.