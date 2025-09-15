Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor

Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in yemek ve tatlıları hem damağa hem göze hitap ediyor. 2015 yılında Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edilmesiyle kentin eşsiz lezzetlerine gösterilen ilgi artmaya başladı.

Binlerce yıllık tarihiyle de ön planda olan lezzet durağı Gaziantep, Türkiye'nin gastronomi turizminde öne çıkan şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen baklava başta olmak üzere tatlı çeşitleri, lezzetli yemekleri ve Antep fıstığı gibi lezzetleriyle mutfak kültürü açısından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da en dikkat çeken şehirlerinden biri olan Gaziantep, coğrafi işaret tescilinde de lider şehirler arasında yer alıyor.

108 LEZZETE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ VERİLDİ

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 108 lezzetine coğrafi işaret tescil belgesi verilen Gaziantep'in ön plana çıkan lezzetleri arasında kelle paça, beyran, lahmacun, katmer, kebap çeşitleri ve baklava bulunuyor. Tatlı denilince akla gelen ilk lezzet olan Antep baklavasının yanı sıra katmer ve diğer tatlı çeşitlerinin hemen hemen her vakitte tercih ediliyor. Gaziantep halkının yanı sıra kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de şehrin hemen hemen her cadde ve sokağında bulunan restoran ve baklavacılara gidip bu eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Gaziantep'i gezmeye gelenler, kentin eşsiz lezzetlerini yemeden şehirden ayrılmıyor.

GAZİANTEP'İN LEZZETLERİNİN TADINA DOYULMUYOR

Restoran işletmecisi Ahmet Çadır, Gaziantep'in öne çıkan eşsiz lezzetlerinin tadına doyulmadığını belirtti. Gaziantep'in lezzetlerinin hem damağa hem göze hitap ettiğini belirten Çadır, Gaziantep'in gastronomi alanında kendini dünyaya kanıtlayan bir şehir olduğunu vurguladı.

Çadır, konuyla ilgili şunları söyledi:

"YEMEKLERİMİZİN HEPSİ 100-200 YILLIK" "Acısıyla, tatlısıyla, görsel şovlarıyla dünyada böyle Gaziantep gibi bir şehir yok. Yüzyıllardır bu yönüyle Gaziantep'in lezzetleri damakları tatlandırdığı gibi göz zevkini de doyuruyor. Bu anlamda da göz zevkini önde bulunduruyor. Yemeklerimizin hepsi tarihten gelen yemeklerdir. Yemeklerimizin hepsi 100-200 yıllıktır. Gaziantep'in yemekleriyle hem damağımız şenleniyor hem de gözümüz doyuyor. "PATLICANIN SAPINDAN BİLE YEMEK YAPILAN BİR ŞEHİR" Gaziantep yokluktan gelen ve yoklukla yoğrulmuş bir şehir. Patlıcanın sapından bile yemek yapılan bir şehirde diğer ürünler ele geçtikten sonra türlü türlü yemekler yapılmış. Yüzyıllardır da bu lezzetlerimiz gelen misafirlere ikram ediliyor. Bu şehre başarı yoklukla geldi. Antep savunması döneminde zerdali çekirdeğinden yemek yapan bir şehirde, 6 bin 317 şehit verilen bir şehirde ve açlıkla kırılan bir şehirde şu an yüzlerce çeşit yemek var. Yemeklerde kendimizi geliştirip bugünlere gelmişiz"