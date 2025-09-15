Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor

Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep mutfağının birbirinden eşsiz lezzetli yemekleri ve tatlıları adeta damak çatlatıyor. Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edilmesiyle tarihleri 200 yıl öncesine kadar dayanan yemeklere ilgi artarken, acıdan tatlıya her türlü seçenek bulunuyor.

Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in yemek ve tatlıları hem damağa hem göze hitap ediyor. 2015 yılında Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edilmesiyle kentin eşsiz lezzetlerine gösterilen ilgi artmaya başladı.

Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - 1. Resim

Binlerce yıllık tarihiyle de ön planda olan lezzet durağı Gaziantep, Türkiye'nin gastronomi turizminde öne çıkan şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen baklava başta olmak üzere tatlı çeşitleri, lezzetli yemekleri ve Antep fıstığı gibi lezzetleriyle mutfak kültürü açısından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da en dikkat çeken şehirlerinden biri olan Gaziantep, coğrafi işaret tescilinde de lider şehirler arasında yer alıyor.

Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - 2. Resim

108 LEZZETE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ VERİLDİ

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 108 lezzetine coğrafi işaret tescil belgesi verilen Gaziantep'in ön plana çıkan lezzetleri arasında kelle paça, beyran, lahmacun, katmer, kebap çeşitleri ve baklava bulunuyor. Tatlı denilince akla gelen ilk lezzet olan Antep baklavasının yanı sıra katmer ve diğer tatlı çeşitlerinin hemen hemen her vakitte tercih ediliyor. Gaziantep halkının yanı sıra kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de şehrin hemen hemen her cadde ve sokağında bulunan restoran ve baklavacılara gidip bu eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Gaziantep'i gezmeye gelenler, kentin eşsiz lezzetlerini yemeden şehirden ayrılmıyor.

Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - 3. Resim

GAZİANTEP'İN LEZZETLERİNİN TADINA DOYULMUYOR

Restoran işletmecisi Ahmet Çadır, Gaziantep'in öne çıkan eşsiz lezzetlerinin tadına doyulmadığını belirtti. Gaziantep'in lezzetlerinin hem damağa hem göze hitap ettiğini belirten Çadır, Gaziantep'in gastronomi alanında kendini dünyaya kanıtlayan bir şehir olduğunu vurguladı.

Yemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - 4. Resim

Çadır, konuyla ilgili şunları söyledi:

"YEMEKLERİMİZİN HEPSİ 100-200 YILLIK"

"Acısıyla, tatlısıyla, görsel şovlarıyla dünyada böyle Gaziantep gibi bir şehir yok. Yüzyıllardır bu yönüyle Gaziantep'in lezzetleri damakları tatlandırdığı gibi göz zevkini de doyuruyor. Bu anlamda da göz zevkini önde bulunduruyor. Yemeklerimizin hepsi tarihten gelen yemeklerdir. Yemeklerimizin hepsi 100-200 yıllıktır. Gaziantep'in yemekleriyle hem damağımız şenleniyor hem de gözümüz doyuyor.

"PATLICANIN SAPINDAN BİLE YEMEK YAPILAN BİR ŞEHİR"

Gaziantep yokluktan gelen ve yoklukla yoğrulmuş bir şehir. Patlıcanın sapından bile yemek yapılan bir şehirde diğer ürünler ele geçtikten sonra türlü türlü yemekler yapılmış. Yüzyıllardır da bu lezzetlerimiz gelen misafirlere ikram ediliyor. Bu şehre başarı yoklukla geldi. Antep savunması döneminde zerdali çekirdeğinden yemek yapan bir şehirde, 6 bin 317 şehit verilen bir şehirde ve açlıkla kırılan bir şehirde şu an yüzlerce çeşit yemek var. Yemeklerde kendimizi geliştirip bugünlere gelmişiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimiKuzey Kore, ChatGPT'yi kullanarak Güney Kore’ye sızdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji haritayı yayınladı, Orhan Şen flaş tahminini paylaştı! Yaz sıcağında lapa lapa kar yağacak - YaşamYaz sıcağında lapa lapa kar yağacak!Üniversite öğrencileri geldi, ilçenin nüfusu ikiye katlandı! - Yaşamİlçenin nüfusu ikiye katlandı!Tarihin en çılgın saç dökülmesi çözümleri! Tavuk gübresi, gladyatör teri, muz karışımları… - YaşamTarihin en çılgın saç dökülmesi çözümleri! Tavuk gübresi, gladyatör teri, muz karışımları…Çiftçinin yaptığı 6 ton üzüme mal oldu! Hepsi imha edildi - YaşamÇiftçinin yaptığı 6 ton ürüne mal oldu!Dalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandı - YaşamDalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandıHebüllü'de dayanışmanın gücü! İmeceyle gölet de yaptılar orman da - YaşamMahalleli harekete geçti, imece usulü gölet yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...