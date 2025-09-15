Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metrelerce yüksekten topluyor! Kilosunu 5 bin liraya satarak harçlığını çıkarıyor

Metrelerce yüksekten topluyor! Kilosunu 5 bin liraya satarak harçlığını çıkarıyor

- Güncelleme:
5. sınıf öğrencisi olan Artvinli Eymen hafta sonları çam sakızı toplayıp kilosunu 5 bin liraya satarak harçlığını çıkarıyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda çam sakızı toplayarak değerlendiriyor. Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE TOPLUYOR 

Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor. Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

5. Sınıf öğrencisi Minik Eymen çam sakızı toplayarak harçlığını çıkarıyor - 1. Resim

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR 

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

5. Sınıf öğrencisi Minik Eymen çam sakızı toplayarak harçlığını çıkarıyor - 2. Resim

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. 

