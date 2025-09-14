Çiftçinin yaptığı 6 ton üzüme mal oldu! Hepsi imha edildi

Manisa il genelinde halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimler devam ediyor.

İlgili Haber Vatandaşın canının bir değeri yok! Taklit ve tağşiş pahalı ürünlerde daha fazla

Denetimler kapsamında Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Alaşehir ilçesindeki bazı bağlarda yasaklı ziraat ilacı kullanıldığını tespit etti.

6 TON ÜZÜM İMHA EDİLDİ

Durum üzerine harekete geçen ekipler toplanan üzümleri kazılan çukura gömdükten sonra üzerlerine kireç dökerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmedi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplamda 12 dekar arazide 6 ton üzüm imha edildi.