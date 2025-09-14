Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çiftçinin yaptığı 6 ton üzüme mal oldu! Hepsi imha edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçinin yasaklı ziraat ilacı kullandığı tespit edildi. Yasaklı madde kullanılan bağlardan toplanan 6 ton üzüm imha edildi.

Manisa il genelinde halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Alaşehir ilçesindeki bazı bağlarda yasaklı ziraat ilacı kullanıldığını tespit etti.

Çiftçinin yaptığı 6 ton üzüme mal oldu! Hepsi imha edildi - 1. Resim

6 TON ÜZÜM İMHA EDİLDİ

Durum üzerine harekete geçen ekipler toplanan üzümleri kazılan çukura gömdükten sonra üzerlerine kireç dökerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmedi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplamda 12 dekar arazide 6 ton üzüm imha edildi.

