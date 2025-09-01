Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor

Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor

- Güncelleme:
Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde üretilen ve yaşanan dondan etkilenmeyen kurutmalık üzüm, bu yıl üreticisini sevindirdi. Kilosu 500 liradan satışa sunulan üzüme yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş yağıyor.

Kayısının başkenti Malatya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don birçok meyve üreticisini olumsuz etkilemişti. Özellikle kayısıda ciddi rekolte kaybı yaşanırken, Akçadağ ilçesinde yetiştirilen kurutmalık üzümlerin dondan etkilenmediği görüldü.

Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor - 1. Resim

GÜNEŞİN ALTINDA 48 SAAT BEKLETİLİYOR

Akçadağ'ın Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yaklaşık 300 dönümlük alanda üretimi yapılan üzümler, hasadın başlamasıyla birlikte kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Güneşte yaklaşık 48 saat bekletilen üzümler, ardından toplanarak paketleniyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor.

Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor - 2. Resim

KAYISIDAKİ KAYBI ÜZÜM TELAFİ ETTİ

Hasada katılarak akrabalarına yardım eden Nezaket Gönültaş kayısıda yaşadıkları kaybı, üzüm hasadıyla telafi edebileceklerini söyledi. Gönültaş, kurutmalık üzümün bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdüğünü de vurguladı.

Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor - 3. Resim

YURT DIŞINDAN DA SİPARİŞ YAĞIYOR

Üzüm üreticisi Yusuf Kırteke ise bu yıl üzümde hem yüksek kalite hem de yüksek rekolte elde ettiklerini belirterek, ürünlerini kilogramı 500 liradan satışa sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Kırteke, yoğun talep aldıklarını ve siparişlerin sadece yurt içinden değil, yurt dışından da geldiğini ifade etti.

