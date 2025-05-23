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Artvin'de görüldü! Eşine rastlamak neredeyse imkansız, rengi ile dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Alabalık köyü kırsalında doğada nadir rastlanan beyaz renkli bir dağ keçisi görüntülendi.

Doğasever ve amatör dron pilotu Sinan Aydın, bölgenin doğal güzelliklerini havadan kaydederken, ormanlık alandaki kayalıklar üzerinde hareket eden beyaz bir dağ keçisi dikkatini çekti. Hemen dron kamerasını yönlendiren Aydın, kısa süreli de olsa bu nadir anı kayıt altına aldı.

Artvin'de görüldü! Eşine rastlamak neredeyse imkansız, rengi ile dikkat çekiyor - 1. Resim

Görüntülerde, dağlık arazide çevresine uyum sağlamayan açık renkli tüyleriyle dikkat çeken keçinin çevikliği ve doğaya uyum becerisi de gözlemlendi.

YIRTICILAR İÇİN KOLAY HEDEF OLUYORLAR

Uzmanlar, beyaz renkli dağ keçilerinin albinizm ya da nadir genetik varyasyonlar sonucu ortaya çıkabileceğini belirtirken, bu canlıların açık renkleri nedeniyle yırtıcılara karşı daha kolay fark edildiklerini ve bu durumun onları doğada daha savunmasız hale getirdiğini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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