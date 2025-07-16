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Motosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar! Polis tek tek yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah tehdidiyle gasbetti. Kalyon Kavşağı'nda meydana gelen olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda gasp olayında kullanılan silahlar ile çalınan para ele geçirildi.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Olay, Kalyon Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletle gelen şüpheliler, taşıma esnasında markete ait parayı silah tehdidiyle alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar! Polis tek tek yakaladı - 1. Resim

6 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasının ve kimliklerinin tespit edilmesi sonucu G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gasp olayında kullanılan silah, çeşitli teçhizatlar ve çalınan 3 milyon TL ele geçirildi.

Motosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar! Polis tek tek yakaladı - 2. Resim

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan gasp anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde şüphelilerin planlı şekilde hareket ettiği ve parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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