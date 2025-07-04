Gaziantep'te kahreden olay! Çocukların pompalı tüfekle oyunu ölüm getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 12:35 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 13:43 - Güncelleme:

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Gaziantep'te arkadaşıyla birlikte evde pompalı tüfekle oynayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, silahın ateş almasıyla birlikte saçmaların hedefi oldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde dün kahreden bir olay meydana geldi. Osman Cuma (14), evine gittiği arkadaşıyla birlikte pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cuma'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 14 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Osman Cuma'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuğun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haber Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş