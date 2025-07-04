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Gaziantep'te kahreden olay! Çocukların pompalı tüfekle oyunu ölüm getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep, Şahinbey, Çocuk, Pompalı Tüfek, Olay, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te arkadaşıyla birlikte evde pompalı tüfekle oynayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, silahın ateş almasıyla birlikte saçmaların hedefi oldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde dün kahreden bir olay meydana geldi. Osman Cuma (14), evine gittiği arkadaşıyla birlikte pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı.

Gaziantep'te kahreden olay! Çocukların pompalı tüfekle oyunu ölüm getirdi - 1. Resim

Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cuma'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep'te kahreden olay! Çocukların pompalı tüfekle oyunu ölüm getirdi - 2. Resim

14 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Osman Cuma'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te kahreden olay! Çocukların pompalı tüfekle oyunu ölüm getirdi - 3. Resim

Hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuğun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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