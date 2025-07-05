Soygun planı suya düştü! Cesur kuyumcu dükkanını böyle savundu
İstanbul Ümraniye’de maskeli ve silahlı 5 kişi bir kuyumcuya soygun girişiminde bulundu, kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine şüpheliler kaçtı. Polis olay yerinde 8 kovan bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Ümraniye'de sıcak saatler yaşandı.
Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu.
Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.
SOYGUN PLANI SUYA DÜŞTÜ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 kovan buldu.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya gelmeleri ve ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.