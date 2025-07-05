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Soygun planı suya düştü! Cesur kuyumcu dükkanını böyle savundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Ümraniye’de maskeli ve silahlı 5 kişi bir kuyumcuya soygun girişiminde bulundu, kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine şüpheliler kaçtı. Polis olay yerinde 8 kovan bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Ümraniye'de sıcak saatler yaşandı.

Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Soygun planı suya düştü! Cesur kuyumcu dükkanını böyle savundu - 1. Resim

SOYGUN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 kovan buldu.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya gelmeleri ve ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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