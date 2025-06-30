Yolda yürürken sinsice yaklaştı! Telefonu çalıp kayıplara karıştı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir kadının yanına yaklaşan hırsız, kadının cebinden telefonu alarak kaçtı. Pes dedirten anlar kameralara da yansıdı.

Dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde onlarca vatandaşın bulunduğu sokakta yürüyen kadın, kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu. Bir süre kadını arkasından takip eden hırsız, saniyeler içerisinde kadının cebinde bulunan telefonunu çaldı.

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Olayın ardından hırsız, koşarak bölgeden ayrıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalışsa da hırsız kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.