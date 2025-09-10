Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi?

Kanal D'nin popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ta tanınan yarışmacılarından Miyase Türkel'in başından kanser hastalığı geçmişti.

Son zamanlarda ise dolandırıcılık iddia üzerine cezaevine girdiğini kamera karşısında söyledi. Miyase, yaşadığı bu süreci işk defa gözyaşları içinde anlattı.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE NEDEN HAPSE GİRDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Miyase, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle hapse girmiştir.

Miyase Türkel'in cezaevine girmesi, programda aktardıklarına göre dolandırıcılıkla ilgilidir. İddialara göre, bazı araçların çalıntı, sahte şase ya da ikiz plaka olduğu öne sürüldü. Bu nedenle hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.

Miyase bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca araçları teslimat sözleşmeleri bulunduğu ve yaşadığı kaybın 160 milyon TL olduğunu dile getirdi.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?

Miyase Türkel aslen Amasyalıdır. 8 yıllık evli olan Miyase Türkel programa daha önce 2023 yılında dahil oldu. Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor.

Her gün çeyrek altın her hafta finalinde 10 altın bilezik dağıtan Gelinim Mutfakta yarışmasında Miyase kayınvalidesi Sevilay ile katılmıştır.