Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi?

Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfak'ta yarışmacısı Miyase, 1 yıl önce kanserle olan mücadelesiyle gündeme gelmişti. Dramatik hikayesiyle izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Miyase'nin cezaevi geçmişi merak konusu oldu.

Kanal D'nin popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ta tanınan yarışmacılarından Miyase Türkel'in başından kanser hastalığı geçmişti.

Son zamanlarda ise dolandırıcılık iddia üzerine cezaevine girdiğini kamera karşısında söyledi. Miyase, yaşadığı bu süreci işk defa gözyaşları içinde anlattı.

Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi? - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE NEDEN HAPSE GİRDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Miyase, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle hapse girmiştir. 

Miyase Türkel'in cezaevine girmesi, programda aktardıklarına göre dolandırıcılıkla ilgilidir. İddialara göre, bazı araçların çalıntı, sahte şase ya da ikiz plaka olduğu öne sürüldü. Bu nedenle hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.

Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi? - 2. Resim

Miyase bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca araçları teslimat sözleşmeleri bulunduğu ve yaşadığı kaybın 160 milyon TL olduğunu dile getirdi. 

Gelinim Mutfakta Miyase neden hapse girdi? - 3. Resim

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?

Miyase Türkel aslen Amasyalıdır. 8 yıllık evli olan Miyase Türkel programa daha önce 2023 yılında dahil oldu. Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. 

Her gün çeyrek altın her hafta finalinde 10 altın bilezik dağıtan Gelinim Mutfakta yarışmasında Miyase kayınvalidesi Sevilay ile katılmıştır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'İsrafsız şirket' modeliyle Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir - HaberlerEhliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? - Haberler10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman? - HaberlerMike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihi - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihiTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - HaberlerTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezerviTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü... - HaberlerTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü...
Sonraki Haber Yükleniyor...