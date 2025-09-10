Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

- Güncelleme:
10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
Haberler

Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ikinci haftada devam ediyor. 10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacılar Miyase, Tuğba, Hanife ve Sueda hafta finalinde on altın bilezik için mücadele ediyor. İşte 10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin...

10 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Sueda gelinler arasında kazanan günün birincisi isim hafta finali için avantajı elde edecek.

10 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Hafta finalinde 10 altın bilezik alınan Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosunda öne çıkarıyor. 

10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından haberimizde yer alacak. Dünün puan durumu ise şöyle:

Hanife: 14

Sueda: 13

Miyase: 12

Tuğba: 8

10 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ikinci haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor. 

Miyase, Tuğba, Zehra ve Sueda arasından 10 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor. Açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

 

