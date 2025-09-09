9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan durumu!

9 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Sueda gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

9 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Zehra ve Sueda arasından 9 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

9 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde 10 altın bilezik alınan Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosunda öne çıkarıyor.

9 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hanife: 14

Sueda: 13

Miyase: 12

Tuğba: 8

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

2018 yılında yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta programı 8. sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Program, Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün 14.00'te ekrana geliyor.