Kocaeli'de korku dolu anlar! Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı

Kocaeli'de iki çocuğunu okula götüren babanın süratle yanlarından geçen cip sürücüsünü sözlü olarak uyardığı öne sürüldü. Sürücünün geri dönerek babanın boğazını sıkıp tokatladığı anlar kamera tarafından görüntülendi. Olayla ilgili babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TOKAT ATTI

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesinin ardından sürücü, babanın boğazını sıktıktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Kocaeli'de korku dolu anlar! Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına tarafından görüntülenirken, babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.

 

