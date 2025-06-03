Akıllara Marmaray'daki babayı getirdi! Mersin'de bir anne, çocuklarının önünde darbedildi

Türkiye, Marmaray'da bir babaya yumruk atılmasını konuşurken benzer bir olay da Mersin'de meydana geldi. Selcan Karabulut, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte gittiği parkta tartıştığı gruptaki şahıslar tarafından darbedildi. Sol gözünün alt kısmı moraran kadın darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

İstanbul'da bir babanın Marmaray'da 2 çocuğunun gözü önünde darbedilmesi olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, bu defa Mersin'de bir anne 2 çocuğunun önünde saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz cuma günü Toroslar ilçesindeki Adnan Kahveci Parkı'nda annesini ziyarete gelen Selcan Karabulut (27), 3 ve 4 yaşındaki çocukları A.K. ve O.K.'yi oyun oynamaları için kardeşi ile birlikte evlerinin yakınındaki parka götürdü. İddiaya göre, parkta oynayan çocuklarını oturduğu banktan izleyen Karabulut, 3 yabancı çocuğun, çocuklarının yanına gelerek konuştuğunu gördü. Çocuklar arasında çıkan terlik tartışmasının ardından olay yerine gelen ve diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diyerek bağırmaya başlayınca parka gelen kalabalık grubun içerisinden bazıları, Karabulut'u tartaklayarak darbetti.

SALDIRGAN KAÇTI

Çevredeki vatandaşlardan biri de kadını darbeden şahsa tepki göstererek tokatlamaya başladı. Karabulut'a saldıran şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Karabulut, darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Yaşadığı anları anlatan Selcan Karabulut şunları söyledi:

"İLK ÖNCE KIZ KARDEŞİMİN ÇENESİNE, ARDINDAN DA BENİM GÖZÜME VURDULAR" "İki gün önce çocuklarımı eğlendirmek için parka geldik. Çocuklarımın salıncakta sallandığı esnada yanlarına 3 yabancı çocuk geldi. Çocuklarıma zorla kendi terliklerini giydirmeye çalıştılar. O sırada diğer çocukların ninesi, 'Torunlarımı dövüyorlar' diye bağırdı. Bunun üzerine 3-4 genç geldi. Onlar ilk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme 2 yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler. Ben Erzincan'dan annemin yanına misafirliğe gelmiştim. Buraları pek bilmiyorum."

"3 GÜNDÜR ÇOCUKLARIM UYUMUYOR"

Çocuklarının, olayın ardından uyumadığını, kendisi ve çocuklarının psikolojik açıdan da zarar gördüğünü belirten Karabulut, "3 gündür geceleri çocuklarım hiç uyumuyor. Psikolojileri bozuldu. Sürekli ağlıyorlar. Küçük oğlum 2 gündür bacak ağrısı çekiyor ve hastanedeyiz. Psikolojik sorun yaşıyorlar ve geceleri uyumuyorlar. Kendi ülkemde çocuklarımı parkta eğlendiremeyeceksem ben neden yaşıyorum? Gözüme 2 kere yumruk attılar. Bizi tehdit ettiler ve korkuyoruz. Şikayetçi oldum. Çocuğumun ve benim darp raporumuz var. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

KADINA HAKARET EDEN ŞAHSA DAYAK KAMERADA

Öte yandan, olay esnasında Karabulut ile grup arasında yaşanan arbede ile kadına hakaret ve tehditte bulunan O.E.'ye vatandaşların gösterdiği tepki, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının çıkan arbedede darbedildiği anlar ile ona hakaret eden O.E.'nin çevredeki vatandaşlarca tokatlandığı yer aldı. Şüphelinin tepkiler üzerine kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.