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Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Marmaray'da iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaray’da bir skandal daha…Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Marmaray'da bir adam, kadınların görüntüsünü çekerken yakalandı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olaya tepki gösteren diğer yolcular, adamın elinden telefonu alarak görüntüleri sildi. Sosyal medyada paylaşılan olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın İ.E.Y. olduğunu tespit etti.

Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı - 1. Resim

Şahıs Tuzla'da ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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