Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 13:56 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 14:07 - Güncelleme:

İstanbul'da Marmaray'da iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaray’da bir skandal daha…Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Marmaray'da bir adam, kadınların görüntüsünü çekerken yakalandı. ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Olaya tepki gösteren diğer yolcular, adamın elinden telefonu alarak görüntüleri sildi. Sosyal medyada paylaşılan olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın İ.E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıs Tuzla'da ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İlgili Haber Antalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı Mersin'de mide bulandıran görüntü! Biri kamera açısını değiştirdi, diğeri koridorda tuvaletini yaptı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı