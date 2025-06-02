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Mersin'de mide bulandıran görüntü! Biri kamera açısını değiştirdi, diğeri koridorda tuvaletini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir iş hanında yaşananlar tepki çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki gencin hafta sonu sakinliğini fırsat bilerek iş hanına girdiği görüldü. Gençlerden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvaletini yaptı.

Mide bulandıran olay, 1 Haziran Pazar günü Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı.

Adliye karşısında bulunan iş hanına giren iki gençten biri, görüntülenmemek için girişteki kameranın yönünü değiştirdi. Diğer genç ise koridorda tuvaletini yaptı. Gençler, daha sonra iş merkezinden ayrılırken, o anlar iş merkezindeki başka bir kamera tarafından görüntülendi.

Mersin'de mide bulandıran görüntü! Biri kamera açısını değiştirdi, diğeri koridorda tuvaletini yaptı - 1. Resim

Görüntülerde iki gencin iş merkezine girdiği, birinin girişteki kameranın yönünü değiştirirken diğerinin asansörün yanında bulunan duvara tuvaletini yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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