Bir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çekti

Bir aileyi yok eden saldırıda 24 gözaltı! Cenazedeki detay dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 24'e yükselirken, cenazeler yoğun güvenlik önlemi altında toprağa verildi. 

Batman'ın Beşiri ilçesi Beyçayır köyü mevkiinde dün akşam saat 22.55 sıralarında hafif ticari araçla seyir halinde olan sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 aile üyesi de hayatını kaybetti.

Mehmet Şanlı, çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı, Beşiri'ye bağlı Eskihamur köyünde yan yana defnedildi. Saldırıda hayatını kaybeden anne Takibe Şanlı ise Batman'da toprağa verildi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik çemberi oluştururken, defin sırasında gerginlik yaşanmaması için bölgede hazır beklediler. Cenazelerde aile bireyleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu, köyde büyük üzüntü yaşandı.

Cenaze törenine, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.



GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 24 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 24 olmuştur" ifadesine yer verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



