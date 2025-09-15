Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yorgun mermi isabet etti! Parkta oynayan çocuk yaralandı

Yorgun mermi isabet etti! Parkta oynayan çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Bursa’da oyun parkında oynayan 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, yorgun merminin hedefi oldu.

Olay, dün 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynarken aniden yere yığılan 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun vurulduğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun kalçasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılırken, yaralı çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kurşunun hangi silahtan ateşlendiğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

