Diyarbakır seferber oldu, Betül Kurt'u gören hemen polisi arasın! Henüz 16 yaşında...
Güncelleme:
Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Betül Kurt sırra kadem bastı. Genç kızı aramak için ekipler seferber oldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Körhat semtinde yaşayan Kurt ailesi kabusu yaşıyor.
16 yaşındaki Betül Kurt, markete gitmek için çıktı. Bir süre gelmemesi üzerine dışarı çıkan aile fertleri, Kurt'u aramaya başladı.
BETÜL'Ü GÖREN HABER VERSİN!
Bir türlü izine rastlanılmaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Yakınları, Betül Kurt’u görenlerin kendilerine haber vermesini istedi.
