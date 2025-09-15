Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kafe çalışanlarıyla gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kafe çalışanlarıyla gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kafede başlayan kavga kanlı bitti. Kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kafenin önünde gençler ve kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bahçede başlayan kavga yolda devam ederken; tekme, tokat ve bıçak kullanılan olayda 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan kafe sahibi S.B. ile ismi öğrenilemeyen kafe çalışanı ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan 2 kişiyi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Kavgada, tekme ve yumrukla darp edilerek bıçaklı saldırıda bulunan B.A.,B.D., A.D., B.T. Amasra Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmelerinin ardından gözaltına alındı.

