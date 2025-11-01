Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu

Olay, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüsünden çıkmayan Ermiş'ten haber alamayan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Olay yerine gelen polis, kapısı kilitli olan minibüsü açtığında yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dursun Ali Ermiş'in vefat ettiği belirlendi.

ISINMAK İÇİN AÇTIĞI PİKNİK TÜPÜ GAZI ZEHİRLEDİ

İlk değerlendirmelere göre, Ermiş'in uyuduğu sırada ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazın zehirlenmeye yol açtığı tahmin ediliyor. Dursun Ali Ermiş'in yaklaşık 7 yıldır söz konusu minibüste yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.