Haberler > 3. Sayfa > Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu

Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde minibüste yaşayan 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, ısınmak için yaktığı piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yaklaşık 7 yıldır minibüste yaşadığı öğrenildi.

Olay, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüsünden çıkmayan Ermiş'ten haber alamayan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu - 1. Resim

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Olay yerine gelen polis, kapısı kilitli olan minibüsü açtığında yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dursun Ali Ermiş'in vefat ettiği belirlendi.

Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu - 2. Resim

ISINMAK İÇİN AÇTIĞI PİKNİK TÜPÜ GAZI ZEHİRLEDİ

İlk değerlendirmelere göre, Ermiş'in uyuduğu sırada ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazın zehirlenmeye yol açtığı tahmin ediliyor. Dursun Ali Ermiş'in yaklaşık 7 yıldır söz konusu minibüste yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu - 3. Resim

