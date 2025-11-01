Mezarlığa daldı, alkollü sürücünün rahat cevabı ‘pes’ dedirtti
Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobil mezarlığa daldı. Kaza yerinden kaçıp bir süre sonra geri dönen sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Muhabirin “Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik “sorusuna “Yoktum, başka yere gittim” diyerek gülümseyen adamın rahat cevabı dikkat çekti.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yeni mezarlığa girdi. Kaza yerinden uzaklaşıp bir süre sonra geri dönen sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
MEZARLIK ÇİTLERİNE ÇARPTI
Kaza, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana geldi. Nusratiye Mahallesi istikametine seyreden İrfan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.
KAZA YAPIP KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Demir çitlerin bir bölümü yıkılırken, devrilmenin eşiğinden dönen otomobilden sürücü sağ salim çıkmayı başardı. Cep telefonunu arabada unutup kaza mahallini terk eden sürücü İrfan T. ise bir süre sonra tekrar olay yerine döndü.
ALKOLLÜ ÇIKTI, CEVABI ŞAŞIRTTI
Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi.