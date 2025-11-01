Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üsküdar'da hareketli anlar! Feribottan denize düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Üsküdar'da hareketli anlar! Feribottan denize düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Boğazı Üsküdar mevkiinde seyir halinde olan bir feribottaki kadın yolcu, denize düştü. Vatandaşlar kadını kurtarmak için seferber olurken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. 

İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, henüz bilinmeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı. Çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı.

CAN SİMİDİ İLE TEKNEYE ÇIKARILDI 

Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI 

Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

