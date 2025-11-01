Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul’un en büyük yeşil alan projelerinden biri olarak dikkat çeken Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, açılışıyla birlikte gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yol tarifi ve toplu taşıma seçenekleri belli oldu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, geniş sosyal alanları ve afet toplanma alanı özelliğiyle İstanbul’un yeni sosyal alanhaline geliyor. Açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir merak ediliyor.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ AÇILDI MI?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje, Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olma özelliğini taşıyor. Açılışın ardından alanda çeşitli etkinlikler, atölyeler ve çocuklara yönelik aktiviteler düzenlenmeye başlandı.

Bahçede 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı, 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark, tenis, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, kaykay pistleri, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Ayrıca aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor. 

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı mı, nasıl gidilir? - 1. Resim

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Bahçeye ulaşım için en hızlı seçenek metro hattı olarak öne çıkıyor. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nı kullanarak son durakta inen ziyaretçiler, yürüyerek kısa sürede giriş noktasına ulaşabiliyor. Bu hat, şehir merkezinden direkt ulaşım imkanı sunduğu için yoğun tercih ediliyor.

Metrobüs ile gelmek isteyenler ise Şirinevler ya da Yenibosna duraklarında inerek M1A hattına aktarma yapabiliyor. Marmaray kullanıcılarının ise Yeşilköy veya Ataköy istasyonlarında inmeleri ve sonrasında otobüs, minibüs veya taksi ile bahçeye geçmeleri gerekiyor. En rahat ulaşım için M1A metrosu öneriliyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı mı, nasıl gidilir? - 2. Resim

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

Bölgeye ulaşım sağlayan İETT hatlarından bazıları doğrudan bahçe çevresinden geçiyor. 72T Yeşilköy-Taksim, 94Y Yeşilpınar-Bakırköy, 98H Metrokent-Bakırköy ve 98S K.S.S Hastanesi-Bakırköy otobüs hatları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi güzergahında yer alıyor. Bu hatları kullanarak çevre bölgelerden kesintisiz ulaşım sağlanabilir.

Minibüsle gelmek isteyenler için A-04 ve A-31 hatları en yakın seçenekler arasında bulunuyor. Bahçeye 9 ayrı giriş kapısından ulaşılabiliyor. Özel araçla gelmek isteyenler için ise 4 bin araçlık otopark hizmet veriyor.

