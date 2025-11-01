Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih geçince ne olur merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Ekim 2025 Cuma günü sona erdi.

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?

Eski tip sürücü belgelerini yenileme sürecinde sona gelinirken, gözler İçişleri Bakanlığı’nın muhtemel bir erteleme açıklamasına çevrilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son açıklamada yenileme tarihinin kesinlikle uzatılmayacağını duyurdu.

Daha önce birkaç kez ertelenen süreç, bu kez belirlenen takvime göre tamamlanacak ve eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erecek.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH GEÇİNCE NE OLUR?

Belirlenen süre olan 31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılmaya başladı.

Artık eski ehliyetle araç kullananlar, ehliyetsiz araç kullanma cezası ile karşı karşıya kalacak. Yenileme işlemleri artık indirimli ücretle değil, yüksek harç bedeliyle yapılacak. Trafik kontrollerinde eski ehliyet ibraz eden sürücülere idari para cezası uygulanabilecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ TL?

Ehliyetini süresi içerisinde yenileyen vatandaşlar yalnızca 15 TL harç bedeli ödeyerek işlemlerini tamamladı. Son tarihi kaçıranlar için ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL oldu.

Tutar içinde yeni belge harcı, değerli kağıt bedeli ve gecikmeden kaynaklanan ek ücretler yer alıyor.