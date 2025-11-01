İrfan Acar kimdir? Grand Kartal Otel davasında adı geçiyordu

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açılan davada karar çıktı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı hüküm, sanıklar ve suç vasıfları yönünden ayrıntılı sonuçlar içeriyor. İtfaiye eri İrfan Acar kimdir gündeme geldi.

İRFAN ACAR KİMDİR?

İtfaiye eri İrfan Acar, Bolu’nun Kartalkaya kayak merkezinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan davada yargılanan isimler arasında yer aldı. Olay döneminde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görev yapan Acar’ın, otelde gerçekleştirilen denetim sürecinde görev aldığı ve bu nedenle dosyada sorumluluğu bulunduğu iddiaları duruşma sürecinde gündeme geldi.

İRFAN ACAR NEDEN, NE KADAR CEZA ALDI?

Mahkeme, aralarında İrfan Acar’ın da bulunduğu 11 sanığı, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk açısından 34’er kez müebbet hapisle cezalandırdı. Aynı 11 sanığa, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden de 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi. Böylece itfaiye eri İrfan Acar, diğer 10 sanıkla birlikte hem çocuklar hem de yetişkinler yönünden ayrı ayrı ağır cezalara mahkum edildi.